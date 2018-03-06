Итальянскому правительству необходимо большинство в парламенте. Результаты прошедших выборов показали четкое разделение страны на север и юг, но сейчас главный вопрос для ведущих партий заключается в том, чтобы найти союзников для создания коалиции на следующие 5 лет.
Италия в поисках коалиции
В Италии обсуждают все возможные варианты партийных объединений после оглашения результатов выборов в парламент.
Италия в поисках коалиции
Абсолютное большинство в нижней палате составляет 316 мест и для правительства есть только два возможных варианта для коалиции: гипотетическое объединение Демократической партии с "Движением 5 звезд", которое имело бы большинство в 337 мест, или альтернативный союз "Движения 5 звезд" с "Лигой севера" Маттео Сальвини для 100% популистского правительства, но такой расклад не устраивает ни одну из сторон.
О возможных сценариях своим мнением делится с Евроньюс политический аналитик Алессандро Сансони:
"Скорее всего, первоначально правоцентристская коалиция получит распоряжение сформировать правительство, возможно во главе не с Сальвини, а с другим лидером, который и займется поиском большинства в парламенте.
Ренци пытается дестабилизировать ситуацию в рядах Демократической партии по просьбе некоторых ее членов, чтобы исключить любую вероятность объединения с "Движением 5 звезд"."
Самыми последними возможными сценариями будет формирование правительства национального единства, гарантированное президентом страны Серджо Маттареллой, или создание временного правительства для изменения избирательного законодательства, что повлечет за собой досрочные выборы.
Первое противостояние в парламенте ожидается при выборе глав нижней палаты и сената, по результатам которого можно будет понять, какой из вышеперечисленных сценариев правительственного соглашения будет выбран.
На прошедших 4 марта выборах в парламент Италии победу одержали правоцентристская коалиция и антисистемное "Движение 5 звезд".