Серебряным призером стал Seat Ibiza, а вот продукции Баварской Моторной мануфактуры, модели "пятой серии" пришлось удовольствоваться лишь третьим местом. Эта награда присуждается вне зависимости от модельного ряда, вердикт выносят журналисты, пишущие на автомобильную тему.
Volvo XC40 - европейское авто года
Титул лучшей машины года в Европе Volvo XC40 достался не без борьбы, но кроссовер премиум-класса сумел победить с очевидной форой.
Volvo XC40 - европейское авто года
Награда вручается до открытия автошоу в Женеве, где специалистов и посетителей ожидают многочисленные премьеры в отрасли.
Существенный акцент будет сделан на новинках, оснащенных гибридными или электрическими двигателями. Автомобильная индустрия, которую в последние годы сотрясло немало скандалов, в том числе, - дизельный, пересматривает свое отношение к привычным видам топлива.