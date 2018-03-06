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Швейцария

Volvo XC40 - европейское авто года

Титул лучшей машины года в Европе Volvo XC40 достался не без борьбы, но кроссовер премиум-класса сумел победить с очевидной форой.

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Volvo XC40 - европейское авто года

Volvo XC40 - европейское авто года
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Серебряным призером стал Seat Ibiza, а вот продукции Баварской Моторной мануфактуры, модели "пятой серии" пришлось удовольствоваться лишь третьим местом. Эта награда присуждается вне зависимости от модельного ряда, вердикт выносят журналисты, пишущие на автомобильную тему.

Награда вручается до открытия автошоу в Женеве, где специалистов и посетителей ожидают многочисленные премьеры в отрасли.

Существенный акцент будет сделан на новинках, оснащенных гибридными или электрическими двигателями. Автомобильная индустрия, которую в последние годы сотрясло немало скандалов, в том числе, - дизельный, пересматривает свое отношение к привычным видам топлива.

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