Эксперт: если бы Скрипаль был опасен, его бы не выпустили

Буквально через несколько часов после того, как в пострадавшем от неизвестного вещества в Солсбери был опознан бывший офицер ГРУ, из Лондона последовали жесткие заявления в отношении Москвы.

По мнению Владимира Батюка - доктора исторических наук, профессора кафедры международных отношений и дипломатии Институте США и Канады РАН, у РФ нет оснований мстить бывшему двойному агенту.

Владимир Батюк: "Не очень понятно, зачем российским спецслужбам предпринимать какие-то акции в отношении этого человека. Если бы он был настолько опасен, что само его существование представляло угрозу для российских спецслужб, то было сколько угодно возможностей расправиться с ним, пока он еще находился на территории Росссии, тем более в тюрьме! Если его выпустили, значит, видимо, в Москве решили, что он никакого интереса особого не представляет: только как средство обмена, чтобы получить обратно наших разведчиков"...

Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а не обвинять сразу Россию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в эфире радиостанции "Эхо Москвы" на заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия "занимается враждебной деятельностью" в Соединенном Королевстве.