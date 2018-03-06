Жители Солсбери потрясены

Корреспондент "Евроньюс" Винсент МакАвини побывал городке Солсбери, население которого составляет чуть более 46 тысяч человек. Здесь в 2011 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль купил дом.

Винсент МакАвини: "В этом итальянском ресторане "Зизи" Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обедали в воскресенье днем. Они вышли из ресторана, повернули за угол, а затем прохожие нашли их на скамейке в кататоническом состоянии. На время проведения следственных мероприятий полиция опечатала ресторан, а также бар, расположенный на этой же улице. Местные жители расспрашивают стражей порядка о происходящем. Но полицейские ничего не рассказывают, говорят лишь, что рассматривают все версии. Я поговорил с жителями этого тихого городка с готическим собором. Каждый из моих собеседников потрясен тем, что нечто подобное могло здесь произойти".

Говорят жители Солсбери:

"Да, я потрясена , просто мурашки по коже бегут, я же здесь живу. Мы же всегда уверен, что такое не может случиться там, где мы живем".

"Похоже на какой-то старый фильм, на фильм про Джеймса Бонда. Все это так не похоже на Солсбери и уж точно — на графство Уилтшир, о котором вообще мало кто знает".

Соседи рассказывают журналистам, что 66-летний Скрипаль вел жизнь обычного пенсионера и помнят, как он пригласил на новоселье всю улицу.