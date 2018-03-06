Корреспондент "Евроньюс" Винсент МакАвини побывал городке Солсбери, население которого составляет чуть более 46 тысяч человек. Здесь в 2011 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль купил дом.
Жители Солсбери потрясены
Корреспондент "Евроньюс" посетил городок Солбсери, который до инцидента вокруг бывшего полковника ГРУ был известен лишь своим готическим собором.
Жители Солсбери потрясены
Винсент МакАвини: "В этом итальянском ресторане "Зизи" Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обедали в воскресенье днем. Они вышли из ресторана, повернули за угол, а затем прохожие нашли их на скамейке в кататоническом состоянии. На время проведения следственных мероприятий полиция опечатала ресторан, а также бар, расположенный на этой же улице. Местные жители расспрашивают стражей порядка о происходящем. Но полицейские ничего не рассказывают, говорят лишь, что рассматривают все версии. Я поговорил с жителями этого тихого городка с готическим собором. Каждый из моих собеседников потрясен тем, что нечто подобное могло здесь произойти".
Говорят жители Солсбери:
"Да, я потрясена , просто мурашки по коже бегут, я же здесь живу. Мы же всегда уверен, что такое не может случиться там, где мы живем".
"Похоже на какой-то старый фильм, на фильм про Джеймса Бонда. Все это так не похоже на Солсбери и уж точно — на графство Уилтшир, о котором вообще мало кто знает".
Соседи рассказывают журналистам, что 66-летний Скрипаль вел жизнь обычного пенсионера и помнят, как он пригласил на новоселье всю улицу.