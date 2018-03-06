Большая часть итальянцев выбрала партию откровенных евроскептиков. Это настоящая революция для Италия, которая еще недавно была одним из моторов ЕС. Причины драматической перемены кроются в том, как партнеры по ЕС проводили политику аскетизма в экономике и решали миграционный кризис. Итальянцы, опрошенные Euronews в Брюсселе, указывают на Ангелу Меркель, которая, по их мнению, и есть фактический лидер ЕС.
Выборы в Италии: ЕС несет долю ответственности
Опрошенные Euronews в Брюсселе простые итальянцы и члены Европарламента считают, что на ЕС лежит доля ответственности за результат выборов в Италии.
Выборы в Италии: ЕС несет долю ответственности
"Госпожа Меркель несет серьезную ответственность за происшедшее, потому что она принимала одностороннее решение о допуске мигрантов без какой-либо реальной дискуссии с партнерами по ЕС", - говорит один из них.
"Я не думаю, что итальянцы — евроскептики, - подчеркивает другой. - Они просто ждут ответов от политиков. Ответов на вопросы, которые стоят уже много лет. Люди голосуют, чтобы заставить политиков реагировать".
В головах многих избирателей смешались отсутствие экономических перспектив и проблемы миграции.
"Это европейский тренд, как и Брексит. К сожалению, люди говорят о миграции, связывая ее с социальным отчаянием. На деле, это результат экономического кризиса и его последствий", - сказала член Европарламента, представительница итальянских левоцентристов Сесиль Киенге.
По мнению евроскептиков в Европарламенте, результат выборов в Италии - это шаг вперед в их стремлении ослабить интеграцию Евросоюза, усилить роль государств. Говорит депутат из Чехии:
"Они не желают, чтобы ЕС продолжал превращаться в федерацию или Соедиенные Штаты Европы, или идти к более глубокой интеграции. Я надеюсь, что этот сигнал услышат господин Юнкер, канцлер Меркель и президент Макрон", - сказал Euronews член Европарламента от Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) чех Ян Захрадил.