Выборы в Италии: ЕС несет долю ответственности

Большая часть итальянцев выбрала партию откровенных евроскептиков. Это настоящая революция для Италия, которая еще недавно была одним из моторов ЕС. Причины драматической перемены кроются в том, как партнеры по ЕС проводили политику аскетизма в экономике и решали миграционный кризис. Итальянцы, опрошенные Euronews в Брюсселе, указывают на Ангелу Меркель, которая, по их мнению, и есть фактический лидер ЕС.