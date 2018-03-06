Греция ищет помощи ЕС и НАТО в освобождении двух своих солдат, задержанных на границе с Турцией. Они арестованы по обвинению в шпионаже.
Греция ищет помощи в ЕС и НАТО
Греция ищет помощи в ЕС и НАТО в освобождении арестованных в Турции двух своих солдат
Греция ищет помощи в ЕС и НАТО
Министр обороны Греции сообщил, что солдаты схвачены в нескольких метрах от границы на турецкой территории во время патрулирования против нелегальных мигрантов.
"Турция является членом НАТО, союзником Греции по НАТО, и подобные инциденты решаются мирно путем переговоров между военными двух стран", - заявил министр обороны ГрецииПанос Камменос.
Греческий министр проинформировал своих европейских коллег и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини. Все они выразили солидарность с Грецией. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, однозначно ответила на вопрос на брифинге:
"Крайне важно иметь добрососедские отношения, и мы об этом постоянно напоминаем нашим турецким собеседникам на всех уровнях. В том числе и я. Для нас было чрезвычайно важно поделиться этой информацией и выразить нашу надежду на мягкий, положительный исход".
Саммит ЕС-Турция, который намечен на 26 марта в болгарской Варне, продолжает висеть на волоске. Председатель Совета ЕС сказал, что он состоится при условии, если Турция прекратит свои провокации в исключительной экономической зоне Кипра и в Эгейском море. Дипломатические источники ЕС сообщают, что каналы связи с Турцией открыты, но переговоры идут "не всегда приятно".