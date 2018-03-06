Экс-офицера ГРУ отравили?

В Великобритании расследуют возможное отравление «неизвестным веществом» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госуизмену, и его спутницы. Оба до сих пор находятся в критическом состоянии – сообщают СМИ.

Инцидент произошёл в понедельник в английском городе Солсбери. 66-летний мужчина был обнаружен без сознания на скамейке возле торгового центра. Вместе с ним в том же состоянии госпитализировали 33-летнюю женщину – вероя тно, его знакомую.

В полиции заявили, что пострадавшие проходят «лечение, которое применяется при воздействии токсичных веществ».

Вот, что рассказывает очевидец:«Было очень похоже, что женщина уже была мертва. - говорит очевидец - Её конечности были жесткими, скрюченными. Вы знаете, как у животных, когда те умирают. Она лежала на земле, ноги были сжаты, а глаза – широко открыты и полностью белые. Пена шла изо рта. У мужчины – то же самое. Тело напоминало окоченелый труп. "

Тем временем, британское издание The Telegraph, ссылаясь на доклады полиции, сообщает, что незадолго до случившегося Сергей СкрипАль обращался к правоохранителям с просьбой о защите, так как был уверен, что ему грозит опасность.

Произошедшее тут же начали сравнивать с делом Александра Литвиненко.

В 2000-ом экс-офицер ФСБ после возбуждения против него ряда уголовных дел бежал с семьёй в Великобританию. Получив политическое убежище, Литвиненко начал сотрудничать с британской разведкой. Его смерть в 2006 году от отравления радиоактивным полонием привела к ухудшению отношений Лондона с Москвой.

Вдова Литвиненко уже заявила, инцидент со Скрипалем напоминает ей то, что произошло с её супругом, но «нужна дополнительная информация о том, было ли вещество радиоактивным», - заключила Марина Литвиненко.