На случай ядерной аварии любой житель Бельгии может c 6 марта получить бесплатно в аптеке таблетки йода. Эта мера является частью новой информационной кампании федерального правительства.
Бельгия: таблетки йода против ядерной опасности
В рамках информационной кампании по ядерной безопасности в аптеках Бельгии теперь можно бесплатно получить таблетки йода
Бельгия: таблетки йода против ядерной опасности
Запущен также новый вебсайт, который информирует граждан и рассказывает о действиях в случае аварии (www.risquenucleaire.be).
Таблетки, предупреждающие заболевание щитовидной железы, не надо принимать профилактически. Нужна команда властей. Таблетки могут помочь только в очень короткое время после ядерного ЧП.
"Сегодня только начало кампании, но за последние несколько часов таблетки у меня спрашивали многие покупатели", - рассказал фармацевт Дидье Ронсен в одной из брюссельских аптек.
Одобряет такую меру покупатель Петер:
"Я думаю, что это хорошая идея, надо просто иметь ясное представление об этом, знать о возможных побочных эффектах".
"Это ничего не меняет,- считает покупательница Изабель. - Это только одна из предосторожностей, ее будет недостаточно в случае ядерной аварии, придется принимать много других мер. Правда, если у вас уже есть йод дома - это плюс".
Соседи часто упрекают Бельгию в неважном состоянии ее атомных электростанций. Нештатные ситуации, к сожалению, не редкость. Новый план ядерной безопасности предусматривает, в частности, расширение радиуса зоны раздачи таблеток до 100 км вокруг каждой АЭС, что охватывает всю территорию страны.