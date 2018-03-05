Атомный авианосец военно-морских сил США "Карл Винсон" в сопровождении крейсера и миноносца прибыл в понедельник во вьетнамский порт Дананг. Это самый масштабный визит американских ВМС во Вьетнам со времен окончания войны в 1975 году. Он совпал с наращиванием военной мощи Китаем на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском море, которые Вьетнам административно относит к своему уезду Хоангша.
Американский авианосец прибыл во Вьетнам
Атомный авианосец военно-морских сил США "Карл Винсон" в сопровождении крейсера и миноносца прибыл в понедельник во вьетнамский порт Дананг.
Американский авианосец прибыл во Вьетнам
Джозеф Ченг, политический аналитик:
"Что касается безопасности, обе страны, безусловно, разделяют общую заинтересованность в сдерживании Пекина в связи с территориальным спором между Китаем и Вьетнамом. Однако Вьетнам, похоже, не намерен стать союзником Соединенных Штатов. Это, скорее, защитная стратегия, своего рода стратегия демонстрации баланса сил".
Договоренность по поводу захода американского авианосца была достигнута руководителями двух стран во время визита во Вьетнам президента США Дональда Трампа в ноябре 2017 года.