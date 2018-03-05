На фоне политических новостей торги на европейских фондовых биржах в понедельник открылись в красной зоне, но к концу дня котировки перешли к росту. Итальянский фондовый индекс FTMIB восстановился, потеряв в итоге около половины процента. Эксперты отмечают, что местные рынки уже привыкли к политической нестабильности и поэтому реагириуют сдержанно.
Инвесторы привыкают к политической нестабильности
Европейские фондовые площадки в понедельник открылись в "красной зоне", но к концу дня индексы восстановились.
Инвесторы привыкают к политической нестабильности
По словам финансового аналитика Гвидо Дженакарри (Roma Trading Room), "инвесторы опасаются, что итальянцам придется вернуться на избирательные участки. Но политические силы нашли решение, у нас будет правительство. Но не стоит забывать, что в Италии правительства обычно надолго не задерживаются".
А основной фондовый индекс Германии дакс к концу дня прибавил почти 1,5%: участники рынка позитивно отреагировали на формирование "большой" правительственной коалиции. Инвесторы успокаиваются: в подельник евро стабилизировался в паре с долларом после кратковременного падения.