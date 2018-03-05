КПРФ отметила 65-летие смерти Сталина

В июне прошлого года россияне назвали Сталина первым в списке "выдающихся людей всех времен и народов". Иное мнение у историков и правозащитников, которые напоминают о культе личности и массовых репрессиях и выражают сожаление в связи с реабилитацией тирана в современном российском обществе