Под алыми знаменами и с красными гвоздиками в руках, как и каждый год 5 марта, депутаты Госдумы от КПРФ, члены партии и общественные активисты отметили очередную (65-ю) годовщину смерти Иосифа Сталина.
КПРФ отметила 65-летие смерти Сталина
В июне прошлого года россияне назвали Сталина первым в списке "выдающихся людей всех времен и народов". Иное мнение у историков и правозащитников, которые напоминают о культе личности и массовых репрессиях и выражают сожаление в связи с реабилитацией тирана в современном российском обществе
КПРФ отметила 65-летие смерти Сталина
Среди тех, кто возложил венки к могиле лидера Советского государства у Кремлевской стены, не был замечен Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ кандидатом в президенты. Как пояснил председатель ЦК партии и руководитель коммунистической фракции в Госдуме Геннадий Зюганов, у Павла Николаевича "много работы".
Оценивая роль Сталина в истории советского государства, Зюганов заявил: "Создали лучшие школы, лучшую науку, лучшую технику, самых храбрых солдат и офицеров, расколотили гитлеровские армии, ликвидировали монополию на ядерное оружие, создали ракетно-ядерный партитет и первыми улетели в космос! А сегодня, посмотрите, что происходит!"
Такого же мнения придерживаются россияне, в июне прошлого года назвавшие Сталина первым из "десяти самых выдающихся людей всех времен и народов", по данным Левада-центра.
Иное мнение у ряда историков и правозащитников, которые напоминают, что правление Сталина сопровождалось жестким контролем государства за всеми сторонами жизни общества, нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, депортацией целых народов и массовой гибелью людей в результате репрессий.
В правозащитном обществе "Мемориал" выразили сожаление в связи с ускорившейся реабилитацией Сталина, последними проявлениями которой стали открытие бюста генералиссимуса на «Аллее правителей» в самом центре Москвы в сентябре прошлого года и заявление директора ФСБ Бортникова в декабре о том, что "политические репрессии 1930-х годов зачастую имели под собой основания".