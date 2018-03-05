Экс-офицер ГРУ отравлен неизвестным веществом

Бывший полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и преподаватель Военно-дипломатической академии, Скрипаль был арестован ФСБ в декабре 2004 года. В ходе следствия выяснилось, что во время службы в армии в 1995 году он был завербован разведкой Великобритании, которой передавал составляющие государственную тайну сведения. 9 августа 2006-го Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, а также лишил звания и госнаград. Но год спустя Россия обменяла его США на арестованных по обвинению в шпионаже.

Вместе с 66-летним Скрипалем накануне, на скамейке около торгового центра Солсбери, была найдена без сознания женщина 30 лет, заявил представитель полиции графства Уилтшир.

"Поскольку мы находимся на самом раннем этапе расследования, мы не можем пока установить, было ли совершено преступление, - пояснил главный констебль Крэйг Холден. - В связи с этим крупным инцидентом, к работе подключились профильные агентства. Они ведут скоординированные следственные действия, чтобы определить, почему эти два человека упали без сознания"...

Пострадавшие, на теле которых не обнаружили видимых повреждений, были немедленно госпитализированы в местную больницу. В настоящее время оба находятся в критическом состоянии в реанимации, сообщили в полиции.