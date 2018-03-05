Правящая Демократическая партия Италии после поражения на воскресных парламентских выборах не будет создовать альянсов с победителями - правоцентристами и популистами - и перейдет в оппозицию. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Риме ее глава Маттео Ренци.
Ренци о своей отставке: пора открыть новую страницу!
Маттео Ренци ушел в отставку с поста генерального секретаря Демократической партии Италии, объяснив это необходимостью "открыть новую страницу в истории партии" после поражения на воскресных выборах
Ренци о своей отставке: пора открыть новую страницу!
"Это поражение побуждает нас к тому, чтобы открыть новую страницу в истории Демократической партии, - заявил в частности Ренци. - Учитывая результаты воскресных выборов, очевидно, что мне следует оставить пост генерального секретаря. Я, тем не менее, по-прежнему ощущаю себя гарантом нравственной, политической, культурной приверженности нашей партии. В ходе предвыборной кампании мы сказали "нет" правительству экстремистов и любым альянсам с экстремистами. За минувшие двое суток мы не изменили свою точку зрения!"
Сам Ренци был избран по одномандатному округу в Сенат, и будет представлять в верхней палате родную Флоренцию, где с 2009 по 2014 годы был мэром. Имя его преемника определят участники чрезвычайного партийного съезда, который будет созван в ближайшее время.