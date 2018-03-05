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Папуа-Новая Гвинея: число погибших растет

Число погибших в Папуа-Новой Гвинее в результате самого сильного за последнее столетие землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего на прошлой неделе, возросло по меньшей мере до 80 человек.

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Папуа-Новая Гвинея: число погибших растет

Папуа-Новая Гвинея: число погибших растет
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Число погибших в Папуа-Новой Гвинее в результате самого сильного за последнее столетие землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего на прошлой неделе, возросло по меньшей мере до 80 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Эпицентр располагался в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Более 150 тысяч человек остались без крыши над головой и доступа к питьевой воде.

В воскресенье на осторове были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6. Эпицентр находился в 102 км к западу от города Менди.

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