Папуа-Новая Гвинея: число погибших растет

Число погибших в Папуа-Новой Гвинее в результате самого сильного за последнее столетие землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего на прошлой неделе, возросло по меньшей мере до 80 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Эпицентр располагался в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Более 150 тысяч человек остались без крыши над головой и доступа к питьевой воде.