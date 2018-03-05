Оскар-2018: Вива Мексика!

Триумф мексиканского режиссера Гильермо дель Торо: у "Формы воды" - два Оскара в самых почетных номинациях ("Лучшая режиссура" и "Лучший фильм"), и еще два - за саундтрек ( это уже вторая награда Киноакадемии для французского композитора Александра Деспла) и за работу художника-постановщика.