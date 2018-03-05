Оскар-2018: Вива Мексика!
Триумф мексиканского режиссера Гильермо дель Торо: у "Формы воды" - два Оскара в самых почетных номинациях ("Лучшая режиссура" и "Лучший фильм"), и еще два - за саундтрек ( это уже вторая награда Киноакадемии для французского композитора Александра Деспла) и за работу художника-постановщика.
Оскар-2018: Вива Мексика!
Любовный роман между уборщицей и человеком-амфибией, который подвергается опытам, по мнению киноакадемиков, оказался сюжетом, наиболее созвучным проблемам сегодняшнего дня, а изложен он был тем киноязыком, который сочли наиболее интересным и актуальным.
Роль отчаявшейся матери, которая во что бы то ни стало хочет найти и покарать убийц дочери, оказалась звездной во всех отношениях для ее исполнительницы - Фрэнсис Макдорманд, получившей спустя 21 год новый, второй "Оскар" в своей кинокарьере.
Гэри Олдман, сокрушающе убедительный в роли Уинстона Черчилля, в байопике, посвященном этому британскому премьеру, стал закономерно победителем в номинации "Лучшая главная мужская роль".