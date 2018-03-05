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Неймар перенёс операцию

Нападающий "Пари Сен-Жермен" уже выписан из больницы.

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Неймар перенёс операцию

Неймар перенёс операцию
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" - Неймар - прооперирован и уже выписан из больницы.

Субботняя операция в бразильском госпитале Белу-Оризонти прошла успешно. Уже на следующий день он улетел на частном самолёте в прибрежный город Мангаратиба (штат Рио-де-Жанейро) в свою резиденцию. Когда Неймар вернётся в Париж, пока не сообщается.

26-летний форвард получил травму голеностопа в матче с "Марселем". По словам врачей, на восстановление уйдёт 2-3 месяца. Ранее тренер по физподготовке сборной Бразилии пообещал, что игрок выздоровеет и наберёт форму к мировому первенству в России.

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