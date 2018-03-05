Нападающий "Пари Сен-Жермен" - Неймар - прооперирован и уже выписан из больницы.
Неймар перенёс операцию
Нападающий "Пари Сен-Жермен" уже выписан из больницы.
Неймар перенёс операцию
Субботняя операция в бразильском госпитале Белу-Оризонти прошла успешно. Уже на следующий день он улетел на частном самолёте в прибрежный город Мангаратиба (штат Рио-де-Жанейро) в свою резиденцию. Когда Неймар вернётся в Париж, пока не сообщается.
26-летний форвард получил травму голеностопа в матче с "Марселем". По словам врачей, на восстановление уйдёт 2-3 месяца. Ранее тренер по физподготовке сборной Бразилии пообещал, что игрок выздоровеет и наберёт форму к мировому первенству в России.