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Китай

Дональд Трамп позавидовал Си Цзиньпину

В Китае готовятся отменить статью конституции, ограничивающую срок полномочий главы государства. Инициативу одобрил президент США Дональд Трамп.

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Дональд Трамп позавидовал Си Цзиньпину

Дональд Трамп позавидовал Си Цзиньпину
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Получит ли Си Цзиньпин возможность править страной пожизненно? Решение - за Всекитайским собранием народных представителей, ежегодная сессия которого открылась в понедельник.

Высший орган государственной власти собирается исключить из Конституции статью, ограничивающую время пребывания председателя КНР на своём посту. Без малого 3 тысячи депутатов обозначили своё намерение принять эту реформу, прервав чтение её текста бурными апплодисментами.

«Мы решительно настроены на то, чтобы защитить статус Си Цзиньпина как Генерального секретаря и авторитет ЦК партии, её централизованное, единое руководство», - подтвердил с трибуны Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР.

Увеличить военный бюджет, открыть производственный сектор для зарубежных компаний, привлечь иностранных инвесторов, сохранить темпы роста ВВП на уровне 6,5% - таковы основные пункты плана развития страны.

«Китай в обязательном порядке будет продвигать идею глобализации экономики и принципы свободной торговли. Мы открыты к многостороннему торговому сотрудничеству. Мы будем активно работать над скорейшим завершением переговоров по соглашению о Всестороннем региональном экономическом партнерстве. Мы примем все усилия для создания Зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай - за разрешение торговых споров путем диалога, за противодействие протекционизму и соблюдение законных прав», - также заявил Ли Кэцян.

Инициативу о продлении срока полномочий китайского лидера неожиданно поприветствовал Дональд Трамп. "Я нахожу это замечательным <...> Может быть, и нам стоит однажды сделать то же самое", - сказал американский президент.