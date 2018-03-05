Получит ли Си Цзиньпин возможность править страной пожизненно? Решение - за Всекитайским собранием народных представителей, ежегодная сессия которого открылась в понедельник.
Дональд Трамп позавидовал Си Цзиньпину
В Китае готовятся отменить статью конституции, ограничивающую срок полномочий главы государства. Инициативу одобрил президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп позавидовал Си Цзиньпину
Высший орган государственной власти собирается исключить из Конституции статью, ограничивающую время пребывания председателя КНР на своём посту. Без малого 3 тысячи депутатов обозначили своё намерение принять эту реформу, прервав чтение её текста бурными апплодисментами.
«Мы решительно настроены на то, чтобы защитить статус Си Цзиньпина как Генерального секретаря и авторитет ЦК партии, её централизованное, единое руководство», - подтвердил с трибуны Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР.
Увеличить военный бюджет, открыть производственный сектор для зарубежных компаний, привлечь иностранных инвесторов, сохранить темпы роста ВВП на уровне 6,5% - таковы основные пункты плана развития страны.
«Китай в обязательном порядке будет продвигать идею глобализации экономики и принципы свободной торговли. Мы открыты к многостороннему торговому сотрудничеству. Мы будем активно работать над скорейшим завершением переговоров по соглашению о Всестороннем региональном экономическом партнерстве. Мы примем все усилия для создания Зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай - за разрешение торговых споров путем диалога, за противодействие протекционизму и соблюдение законных прав», - также заявил Ли Кэцян.
Инициативу о продлении срока полномочий китайского лидера неожиданно поприветствовал Дональд Трамп. "Я нахожу это замечательным <...> Может быть, и нам стоит однажды сделать то же самое", - сказал американский президент.