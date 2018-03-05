Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил Бундестагу назначить Ангелу Меркель федеральным канцлером. Официальное выдвижение кандидатуры стало возможным после того, как ХДС-ХСС и СДПГ одобрили коалиционный договор о формировании правительства. Коалиционные переговоры продолжались пять месяцев.
Ангела Меркель в шаге от четвертого срока
14 марта Бундестаг проголосует по ее кандидатуре на должность федерального канцлера.
Ангела Меркель в шаге от четвертого срока
Ангела Меркель: "Очень важно быстро приступить к работе. И я надеюсь, что я буду переизбрана на должность канцлера. Я постараюсь сделать все возможное в интересах жителей Германии. Большое спасибо".
Список министров нового кабинета от Христианско-социального союза представил в понедельник премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Он покидает свой пост, чтобы стать федеральным министром внутренних дел. Кроме него в правительство Германии войдут еще три баварских консерватора: Доротея Бэр, Герд Мюллер и Андреас Шойер.
Голосование по кандидатуре Ангелы Меркель назначено на 14 марта.