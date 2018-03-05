Антисистемное "Движение 5 звезд", набравшее на состоявшихся в воскресенье в Италии парламентских выборах самое большое количество голосов среди отдельных партий, готово сформировать правительство.
"Движение 5 звезд" готово взять власть
Лидер движения Луиджи ди Майо объявил о наступлении новой политической эпохи.
"Движение 5 звезд" готово взять власть
Луиджи Ди Майо, лидер движения: "На нас ложится ответственность за формированию итальянского правительства. Прежде всего мы должны констатировать, что существующие коалиции не набирают достаточно, чтобы править, и поэтому мы берем на себя эту ответственность – большую ответственность дать Италии правительство, и я хочу заявить всему мировому сообществу, инвесторам, а также итальянским и европейским гражданам, что мы готовы нести эту ответственность".
По словам Луиджи Ди Майо, итоги выборов знаменуют начало нового периода политической истории Италии – "Третьей республики". "Первой республикой" в Италии называют период с 1946 по 1992 гг., когда доминировала Христианско-демократическая партия. "Вторая республика" возникла после развала предыдущей партийной системы в результате антикоррупционной кампании "Чистые руки".