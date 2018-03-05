Власти Литвы протестуют против строительства Атомной электростанции в Белоруссии. Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что строительство Островецкой АЭС является "геополитическим проектом Кремля". По ее словам, станция, расположенная в 50 километрах от Вильнюса, угрожает национальной безопасности и непосредственно здоровью граждан, проживающих у границы ЕС.
"Геополитический проект Кремля"
Власти Литвы протестуют против строительства Атомной электростанции в Белоруссии. Литовский президент заявила, что строительство Островецкой АЭС является "геополитическим проектом Кремля".
"Геополитический проект Кремля"
Даля Грибаускайте, президент Литвы:
"Мы оцениваем этот проект как геополитический проект Кремля, потому что безопасность, окружающая среда, общественное здравоохранение - все это находится под угрозой из-за такого инструмента, расположенного неподалеку от столицы Литвы и европейской границы".
С самого начала строительства белорусской АЭС Литва предъявляла претензии к проекту. В свою очередь, в Минске заявляют, что строящаяся станция будет соответствовать всем международным стандартам ядерной безопасности.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
"На Островецкой площадке провели полноценный объем изысканий. Не выявлено ни одного отрицательного фактора".
В конце 2009 года в Литве была закрыта Игнали́нская а́томная электроста́нция. Это было одним из условий вступления страны в ЕС. В августе прошлого года литовским парламентом был принят закон, запрещающий импорт из Островца.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Белоруссии:
"Покупать или не покупать - это дело Литвы. Но экономика всех отрезвит со временем. Мы сильно не пострадаем, если Литва не будет брать".
А пока литовские власти намерены закупить средства защиты от радиации на случай аварии на Белорусской АЭС и рассчитывают получить на это финансовую поддержку от Еврокомиссии.