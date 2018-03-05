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Италия

Сальвини хочет сформировать правительство

Лидер консервативно-националистической "Лиги" Маттео Сальвини заявил о праве на формирование итальянского правительства.

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Сальвини хочет сформировать правительство

Сальвини хочет сформировать правительство
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Лидер консервативно-националистической "Лиги" Маттео Сальвини заявил о праве на формирование итальянского правительства. Накануне правоцентристская коалиция, в которую вошла его партия, набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах: ее поддержали 37% избирателей.

"Это великая победа. Мы очень ею гордимся. Это радость, но и новая ответственность: миллионы итальянцев попросили нас возглавить страну, избавить их от чувства незащищенности, которое им навязали Ренци и Брюссель", - заявил Маттео Сальвини из "Лиги".

Сальвини выступает за снижение налогов, депортацию мигрантов и противостояние ЕС.

В ходе выборов ни одна из политических сил не заручилась необходимым для формирования правительства большинством в парламенте.

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