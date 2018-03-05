Лидер консервативно-националистической "Лиги" Маттео Сальвини заявил о праве на формирование итальянского правительства. Накануне правоцентристская коалиция, в которую вошла его партия, набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах: ее поддержали 37% избирателей.
Сальвини хочет сформировать правительство
Лидер консервативно-националистической "Лиги" Маттео Сальвини заявил о праве на формирование итальянского правительства.
Сальвини хочет сформировать правительство
"Это великая победа. Мы очень ею гордимся. Это радость, но и новая ответственность: миллионы итальянцев попросили нас возглавить страну, избавить их от чувства незащищенности, которое им навязали Ренци и Брюссель", - заявил Маттео Сальвини из "Лиги".
Сальвини выступает за снижение налогов, депортацию мигрантов и противостояние ЕС.
В ходе выборов ни одна из политических сил не заручилась необходимым для формирования правительства большинством в парламенте.