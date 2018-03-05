"Движение 5 звезд" показало рекордный для партии результат на парламентских выборах в Италии - 32%. Однако теперь главный вопрос: пойдет ли антисистемная партия на формирования вполне "системной" коалиции?
Грилло и антисистемное "Движение 5 звезд"
Убедительный результат сторонников Беппе Грилло на выборах в Италии сделал политическое будущее Италии непредсказуемым
Грилло и антисистемное "Движение 5 звезд"
При данном исходе голосования сторонникам Беппе Грилло будет отведена центральная роль в коалиционных переговорах. И теперь наблюдатели ломают голову: с кем же они смогут заключить альянс?
Определенные точки соприкосновения у "Движения 5 звезд" есть с Демократической партией, например, в социальной сфере. Одновременно, костяк движения составляют евроскептики, что сближает их с крайне правыми популистами из партии "Лига Севера".
Однако до недавнего времени Беппе Грилло и его соратники категорически отвергали идею коалиции с любыми другими игроками. Более того, Грилло и его сторонники выступали с ожесточенной критикой в адрес правительства и политического истеблишмента Италии в целом.
Вдобавок итальянские избиратели, обеспечившие столь высокий результат "Движению 5 звезд", вряд ли будут в восторге от каких-либо политических союзов со вчерашними соперниками.