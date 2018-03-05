По итогам парламентских выборов в Италии, партийная коалиция во главе с Сильвио Берлускони набрала 37% голосов. То есть, не хватило всего нескольких процентов до решающего большинства в парламенте.
Выборы в Италии: прорыв правых и популистов
Реванш либерал-консерваторов или триумфальное возвращение Сильвио Берлускони
Выборы в Италии: прорыв правых и популистов
При этом, ещё год назад возвращение Берлускони на политический Олимп казалось невозможным. Чем же 81-летний миллионер смог привлечь итальянских избирателей?
"Правоцентристы построили свою предвыборную программу вокруг вопросов безопасности и налогообложения. Также они отстаивают альтернативный курс в экономике и в отношениях с ЕС по сравнению с Маттео Ренци", - отмечает Ренато Брунетта, один из консультантов партии "Вперёд, Италия!"
Берлускони вновь "на коне", но под влиянием "Лиги"
Отметим, что решающую роль в правой коалиции отныне играет популистская "Лига Севера", которая по итогам голосования смогла обойти даже партию Берлускони "Вперед, Италия!"
"Мы ведем дискуссии с нашими союзниками. У нас уже есть понимание того, чего мы хотим добиться, - заявил представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти. - Это исторический момент для нашей партии, поскольку мы показали лучший за всю историю "Лиги" результат на выборах. Думаю, что это пари можно считать выигранным".
Высокие результаты "Лиги" имеют важное значение, поскольку с учётом внутрикоалиционных договоренностей, премьер-министром Италии может стать лидер партии Маттео Сальвини.
Что же касается самого Берлускони, то ранее суд запретил ему занимать госпосты до 2019 года.