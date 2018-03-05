По предварительным результатам подсчёта голосов, поданных на парламентских выборах в Италии, первое место занимает правоцентристская коалиция, в которую входит праволиберальная партия "Вперёд, Италия!" Сильвио Берлускони, правопопулистская "Лига", национал-консервативные "Братья Италии" и христианские консерваторы "Мы с Италией".
Выборы в Италии: лидирует блок правоцентристов
Среди отдельных партий больше всего набрало "Движение пяти звёзд".
Выборы в Италии: лидирует блок правоцентристов
Правоцентристы могут получить более 35% в обеих палатах парламента. Причем "Лига" впервые обходит партию "Вперед, Италия", что может позволить Маттео Сальвини выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.
Самый лучший результат среди отдельных партий показало антисистемное "Движение пяти звёзд", которое не причисляет себя ни к правым, ни левым. Оно получило более 30% голосов.
Совокупный результат левоцентристов - 23%, а правящая Демократическая партия не смогла преодолеть психологический барьер в 20%.