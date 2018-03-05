В Италии заканчивается подсчёт голосов, поданных на парламентских выборах в воскресенье. Ни одна партия или блок не получили достаточного количества голосов, чтобы получить абсолютное большинство мест.
Италия подводит итоги выборов
Правоцентристский блок и "Движение 5 звезд" празднуют победу.
Италия подводит итоги выборов
Больше всего процентов голосов (37%) - получил правоцентристский блок партий. На первое место в нём вырвалась "Лига" во главе с ломбардским политиком Маттео Сальвини, оттеснив партию "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, которая много лет была ведущей правой силой Италии. Маттео Сальвини уже заявил о своих премьерских амбициях.
Также как и Луиджи ди Майо, лидер антисистемного "Движения 5 звезд", которые создаст самые крупные партийные фракции в палате депутатов (229 из 630) и сенате (114 из 315).
Также в парламент попали блок левоцентристов, получив около 23%, и левая партия "Свободные и равные", которая сумела преодолеть 3%-ный барьер.