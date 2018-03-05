Итоги выборов в Италии стали шоком для Брюсселя

Итоги увыборов в Италии стали шоком для Брюсселя. После Брексита открылся новый фронт наступления евроскептиков, на этот раз в центре еврозоны. Наутро после голосования было ясно одно: партии популистов и евроскептиков получили много голосов не только из-за проблемы миграции, но из-за положения в экономике. Избиратели проголосовали против мер Брюсселя, приведших к обнищанию страны, таких как соблюдение 3-процентного порога бюджетного дефицита.

"У этих 3% нет научной основы, и нигде не не написано, что мы не можем это изменить, - говорит кандидат от движения "Пять звезд" Паоло Магри. - Мы, наоборот, хотим более широкой инвестиционной политики после многих лет жесткой экономии, которая навредила всем странам Европы, особенно тем, что на Юге. Мы должны передоговориться с ЕС еще и потому, что другие страны превысили этот порог. Так что не надо говорить, что мы не можем инвестировать больше".

Ожидается, что итоги этих выборов повлияют на дискуссию о реформах институтов Еврозоны, основанных на жестких Маастрихтских критериях середины 90-х.

"Крайне важно, чтобы франко-германский дуэт как можно скорее предложил реформу еврозоны, способную оживить экономический рост и избежать будущих кризисов, - считает профессор Свободного Брюссельского университета Марио Тело. - И, во-вторых, надо изменить миграционную политику, пойти дальше Дублинских соглашений".

Франция и Германия должны поторопиться, чтобы избежать заражения всей Европы популизмом, считает эксперт. Просто, проблемы раньше проявляются в менее развитых странах ЕС.

«Мы не принижаем значения того факта, что для франко-германской пары и для здравомыслящих сил в центре Европы реформа ЕС может стать возможностью избежать распространение подобных явлений в скором времени в том числе на Францию и Германию", - подчеркнул он.

По мнению аналитиков в Брюсселе, кризис традиционных партий напрямую затрагивает традиционный политический демократический аппарат Евросоюза, его брюссельский центр принятия решений. Его обвиняют в застое и отсутствии творческой инициативы.

"Сегодня не только в Италии, но и вообще в Европе, к сожалению, лишь только популистские и правоэкстремистские партии предлагают перемены", - заметил другой эксперт - Жан-Мишель Де Вале.

Итальянская проблема — это сигнал серьезного кризиса традиционного европейского левоцентризма, который долго занимал одну из ведущих позиций в Евросоюзе. Он не смог углядеть новых реалий.

"Мы застыли на нарративе о Европе и глобализации, который работал в 90-х. Сегодня он показывает свои пределы. Мы не смогли пересмотреть эти проблемы. Лига Севера и движение 5 звезд не только сделали это, но и, возможно, дали более простые ответы", - признает депутат Европарламента от Демократической партии Италии Николо Карбони.

Италия может быть только началом, но не концом отступления либеральной демократии.

"Господа Макрон и Ренци чем-то похожи друг на друга: молодые динамичные. Они сказали, мы уходим от старой системы, будем проводить реформы». Если Макрон не сделает выводов, он рискует получить те же проблемы во Франции", - считает Жан-Мишель Де Вале.

Если с одной стороны, социально-экономическое разочарование ударило по левому центру, нерешенная проблема миграции на европейском уровне дестабилизировала традиционный правый центр, выдвинув Лигу Севера в лидеры консервативной коалиции.

Есть правительства в некоторых других странах ЕС, которые открыто говорят: «пора проводить целенаправленную политику, даже если придется нарушать общепринятые международные стандарты», поэтому Италия не одинока, но она очень большая страна в этом клубе, и это вызывает беспокойство. Но опрошенные Euronews брюссельцы все же сошлись во мнении, что бояться не стоит. Они надеются, что европейское общество останется достаточно открытым, чтобы принимать мигрантов.

Но лидерам Евросоюза, прежде всего франко-германской паре, придется сделать выводы из судьбы своего итальянского коллеги и принять меры.