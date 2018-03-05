"Газпром" направил официальное уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через суд.
Газовые прения продолжаются
"Газпром" - "Нафтогазу": начало процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через суд.
Газовые прения продолжаются
Данное решение компания приняла после того, как 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ее выплатить украинской стороне почти 3,8 млрд евро за недопоставку согласованных объемов сырья. По мнению руководства "Газпрома", в результате возникшего дисбаланса интересов продолжение контрактов для российского гиганта стало экономически нецелесообразным.
В "Нафтогазе" оснований для разрыва договора не увидели, но заявили о готовности вести переговоры. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в новом "газовом шантаже".