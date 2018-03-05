Печальные выходные во Франции. Целая серия лавин в Альпах и Пиренеях унесла жизни как минимум девятерых человек.
Смертельные лавины во Франции
В выходные целая серия лавин в Альпах и Пиренеях унесла жизни девятерых человек.
Смертельные лавины во Франции
В пятницу в департаменте Приморские Альпы погибли пять лыжников, один пропал без вести.
На следующий день несчастье постигло коммуну Араньюэт на границе Франции и Испании: снег накрыл группу из пяти человек. Двое скончались.
В воскресенье в результате схода двух лавин в департаменте Верхняя Савойя также погибли люди. Так, в коммуне Самуэн близ швейцарской границы в снежной ловушке оказалась супружеская пара: женщина была доставлена в госпиталь, ее мужа пока обнаружить не удалось. А недалеко от курорта Валлорсин в долине Шамони снегом накрыло группу бельгийских лыжников с инструктором. Один из них скончался.
Из-за схода лавины со склона Эгюйетт-де-Позетт также погиб отдыхающий.
В связи с неблагоприятными погодными условиями французское министерство внутренних дел призывает туристов быть особенно осторожными и не подвергать опасности жизни спасателей. Соответствующее сообщение опубликовал в своем Twitter глава МВД Жерар Коллон.
Риск схода новых лавин в Альпах по-прежнему высок. Ему присваивают 4 уровень из 5 возможных.