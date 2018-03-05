Оскар-2018: победители и подробности церемонии

Объявление победителей среди фильмов, номинированных в этом году на Оскар, обошлось без сюрпризов. Как и ожидалось, "Форма воды" стала лучшей лентой года, Гари Олдман назван актёром года (за главную роль в картине "Тёмные времена"), а Фрэнсис Макдорманд - актрисой года за игру в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Лучшим мультиком прошедшего сезона стала пиксаровская лента "Тайна Коко", отмеченная также за исполненную в фильме песню.

Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь" остался без Оскара. Лучшей картиной года на иностранном языке стала "Фантастическая женщина" чилийца Себастьяна Лелио.

Результаты довольно предсказуемые. Следует отметить особый успех жанра научной фантастики в лице драмы "Форма воды", успех которой в пересчёте на "оскары" превзошёл даже такие культовые фильмы как "Бегущий по лезвию бритвы", "Инопланетянин" (ET) и кубриковский "Заводной апельсин". Что касается ожидаемого триумфа Гэри Олдмена за талантливый портрет Уинстона Черчилля, победа, без сомнения, стала вполне заслуженной для мэтра киноэкрана и выходца из Южного Лондона.

2. #ЯТоже: сексуальные домогательства под прицелом

На прошлых церемониях главным персонажем Оскаров регулярно становился Харви Вайнштейн. Здесь, в Лос Анджелесе печально известный голливудский продюсер всякий раз получал возможность ещё раз подчеркнуть свой статус альфа-самца. И потому, не случайно ведущий церемонии награждения Джимми Киммел стал обходить стороной эту горячую тему. Он даже особо отметил "заслуги" Вайнштейна в деле борьбы с сексуальными домогательствами в среде киноиндустрии, и подчеркнул, что тот был совершенно справедливо исключён из американской киноакадемии. Известный своим пикантным чувством юмора, Киммел отметил также, что статуэтка Оскар в полной мере олицетворяет нынешние времена: у золотого символа отсутствует пенис.

Вслед за ведущим тему подхватили и другие выступавшие во сцены театра Dolby, где по традиции вручаются Оскары. Несколько женщин высказались в поддержку движения Time's Up ("время истекло") и #MeToo ("я тоже"): актрисы Эшли Джадд, Сальма Хайек и Аннабелла Шиорра ранее открыто обвиняли Харви Вайнштейна в домогательствах в ходе работы над фильмами с их участием. Актриса Эмма Стоун, представлявшая со сцены претендентов на Оскар за лучшую режиссуру, в шутку решила обобщить "четырёх мужчин", отдельно отметив Грету Гервиг.

Самое неожиданное заявление последовало от Фрэнсис Макдорманд в момент вручения ей премии за лучшую женскую роль. Сначала она призвала всех мужчин в аудитории поинтересоваться планами на будущее и идеями своих спутниц, вместо того, чтобы воспринимать их в качестве аксессуара для афтер-пати церемонии. Закончила Макдорманд, напомнив про условие "инклюзивности", которое голливудские актёры могут по желанию включать в свой рабочий контракт (см.ниже inclusion rider).

3. Inclusion rider: что это такое и почему об этом говорят в соцсетях

Фрэнсис Макдорманд прознесла всего два слова, но они тут же вошли в топ поиска на Google и "взорвали" англоязычные соцсети. Откуда взялась концепция inclusion rider?

Как поясняет газета Guardian, это понятие впервые было упомянуто в речи Стейси Смит из Южнокалифорнийского университета. Специалисты, изучавшие голливудское кинопроизводство, обратили внимание на то, что всего 10% времени в кинофильмах отводится для актёрской игры, остальное - это либо общие сцены и пейзажи, либо роли второго и третьего плана, на которые можно ставить кого-угодно. Подключение этнически разноплановой публики к участию в этих ролях и стало предметом так называемого "условия инклюзивности", на котором голливудские звёзды могут настоять при подписании рабочего контракта. Именно об этом и напомнила "соратникам по цеху" Фрэнсис Макдорманд.

4. Чёрное и красное

Церемонии вручения премий Золотой глобус (Голливудской ассоциации иностранной прессы) и Британской академии кино- и телевизионных искусств ("Бафта") были отмечены чёрными платьями, которые выходившие на сцену женщины надели в знак солидарности с движениями #MeToo и Time's Up.

Но красная дорожка церемонии Оскар окрасилась во все цвета радуги, и в этом участники не стали порывать с традицией. Эллисон Дженни, сыгравшая ведущую роль в фильме-биографии "Я, Тоня", привлекла внимание папарацци ярким платьем ливанского дизайнера Reem Acra.

5. Крупным жирным шрифтом...

Организаторы Оскар-2017 оконфузились, запомнившись провальным моментом вручения премии за картину года: команда работавшая над фильмом "Ла-ла ленд" уже забралась на сцену для получения награды, о которой объявили Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Однако, как выяснилось, им в руки попал не тот конверт, и Оскар, на самом деле, достался картине "Лунный свет", а труппа "Ла-ла ленд" разочарованно покинула сцену.

На этот раз организаторы церемонии не стали рисковать. Конверты с именами победителей были чётко обозначены крупным позолоченным шрифтом: даже самый близорукий участник процесса награждения не мог бы ошибиться, читая правильные имена. Известная аудиторская фирма PwC, которая отвечает на церемонии Оскар за раздачу конвертов, даже организовала специальный подробный трейнинг для всех, в чьи руки попадают конверты с именами победителей.