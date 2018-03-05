Джинсы Levi's и бурбон: Евросоюз переходит в наступление. По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрём, именно на эти типично американские товары Брюссель введет таможенные пошлины, если Вашингтон повысит тарифы на европейские металлы.
Levi's и бурбон: Евросоюз наступает
Брюссель введет таможенные пошлины на американские товары, если Вашингтон повысит тарифы на европейские металлы.
Levi's и бурбон: Евросоюз наступает
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении помочь отечественному производству стали и алюминия и пообещал повысить сборы на импорт этих металлов из ЕС на 25% и 10% соответственно.
Американский лидер позже добавил, что вообще "торговые войны" - это прекрасно
Похоже, Вашингтон и Брюссель действительно вышли на тропу войны - по крайней мере, на уровне "словесных угроз": пока Евросоюз обвиняет Трампа в протекционизме, глава Белого дома пугает партнеров с той стороны Атлантики введением пошлин еще и на европейские автомобили. Ежегодно страны ЕС отправляют в США четверть всех произведенных машин.