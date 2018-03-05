Трумф несистемной оппозиции

"Движение 5 звёзд" во главе с Луиджи ди Майо можно считать победителем парламентских выборов в Италии - критикующая власти и ЕС политическая сила, основанная без малого десять лет тому назад Беппе Грилло, показала лучший результат среди отдельных партий.

Её представитель Алессандро Ди Баттиста называл это "триумфом несистемной оппозиции".

"Теперь всем придётся считаться с нами, -сказал Ди Баттиста. - А ещё - и я говорю это всем гражданам нашей страны - для народа Италии это лучшая гарантия прозрачности, потому что все другие политические силы будут вынуждены прийти и говорить с нами, используя наши методы: прозрачность, корректность и надёжность".

Удовлетворён результатами голосования и глава "Лиги" (бывшей "Лиги Севера") Маттео Сальвини. Его партия показал лучший результат в своей истории.

Это итог и большей открытости традиционно северной партии , которая в последнее время стала активнее действовать в южных регионах.

"Мы смотрим в будущее с полным спокойствием и уверенностью, мы осознаём, мы знаем, что мы должны делать. Это исторический момент для "Лиги", потому что мы никогда в прошлом не добивались таких результатов. За нас голосовали по всей Италии, с севера на юг, и я считаю, что призыв Маттео Сальвини был услышан", - заявил представитель партии Джанкарло Джиоргетти.

Лига шла на выборы в коалиции с Партией "Вперёд, Италия!" Сильвио Берлускони. Акция протеста активистки "Фемен" не помешала бывшему премьеру выполнить свой гражданский долг.

81-летний Кавальере возвращается из политического небытия. Кресло главы кабинета он занять правда не сможет из-за судимости, а потому прочит на этот пост давнего соратника и нынешнего главу Европарламента Антонио Таяни.

Лидер Демократической партии Маттео Ренци - главный проигравший нынешних выборов. В декабре 2017 года он ушёл в отставку с поста премьер-министра после провального референдума и рассчитывал вернуться сильнее, чем прежде. Но его партия теперь лишь на третьей позиции. Впрочем, вопрос о возможных коалиционных комбинациях ещё остаётся открытым. Некоторые аналитики осторожно высказывают предположения о возможном альянсе Ренци с Берлусокни.