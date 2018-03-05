"Движение 5 звёзд" во главе с Луиджи ди Майо можно считать победителем парламентских выборов в Италии - критикующая власти и ЕС политическая сила, основанная без малого десять лет тому назад Беппе Грилло, показала лучший результат среди отдельных партий.
Трумф несистемной оппозиции
Несистемное "Движение 5 звёзд" показало лучший результат среди отдельных партий на прошедших в воскресенье в Италии парламентских выборах.
Трумф несистемной оппозиции
Её представитель Алессандро Ди Баттиста называл это "триумфом несистемной оппозиции".
"Теперь всем придётся считаться с нами, -сказал Ди Баттиста. - А ещё - и я говорю это всем гражданам нашей страны - для народа Италии это лучшая гарантия прозрачности, потому что все другие политические силы будут вынуждены прийти и говорить с нами, используя наши методы: прозрачность, корректность и надёжность".
Удовлетворён результатами голосования и глава "Лиги" (бывшей "Лиги Севера") Маттео Сальвини. Его партия показал лучший результат в своей истории.
Это итог и большей открытости традиционно северной партии , которая в последнее время стала активнее действовать в южных регионах.
"Мы смотрим в будущее с полным спокойствием и уверенностью, мы осознаём, мы знаем, что мы должны делать. Это исторический момент для "Лиги", потому что мы никогда в прошлом не добивались таких результатов. За нас голосовали по всей Италии, с севера на юг, и я считаю, что призыв Маттео Сальвини был услышан", - заявил представитель партии Джанкарло Джиоргетти.
Лига шла на выборы в коалиции с Партией "Вперёд, Италия!" Сильвио Берлускони. Акция протеста активистки "Фемен" не помешала бывшему премьеру выполнить свой гражданский долг.
81-летний Кавальере возвращается из политического небытия. Кресло главы кабинета он занять правда не сможет из-за судимости, а потому прочит на этот пост давнего соратника и нынешнего главу Европарламента Антонио Таяни.
Лидер Демократической партии Маттео Ренци - главный проигравший нынешних выборов. В декабре 2017 года он ушёл в отставку с поста премьер-министра после провального референдума и рассчитывал вернуться сильнее, чем прежде. Но его партия теперь лишь на третьей позиции. Впрочем, вопрос о возможных коалиционных комбинациях ещё остаётся открытым. Некоторые аналитики осторожно высказывают предположения о возможном альянсе Ренци с Берлусокни.