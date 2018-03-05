Итальянские левые во главе с Маттео Ренци проиграли прошедшие в стране парламентские выборы. По предварительным данным, Правящая Демократическая партия смогла набрать лишь около 20% голосов и в результате будет вынуждена перейти в оппозицию.
Левые проиграли выборы: что будет делать Маттео Ренци?
Находившаяся у власти в Италии последние 5 лет Демократическая партия во главе с Маттео Ренци потерпела поражение на парламентских выборах, сумев занять лишь третье место
Левые проиграли выборы: что будет делать Маттео Ренци?
Для партии, которая находилась у власти в Италии последние 5 лет, провал был предсказуемым, но от этого не менее болезненным, отмечают наблюдатели.
"Для всех нас очевидно, что это поражение. Мы показали слишком низкий результат, значительно ниже, чем ожидали", - заявил Маурицио Мартина, один из лидеров Демократической партии и последовательный сторонник бывшего премьера Италии Маттео Ренци.
Впрочем, именно Ренци несет на себе большую долю ответственности за поражение Демпартии. Многие в Италии обвиняют бывшего премьера в том, что его политика привела к расколу левого центра. Напомним, что он был вынужден подать в отставку в 2016 году после провала референдума по инициированной им же самим конституционной реформе.
Прошедшие выборы ознаменовали собой новый поворот в истории Демпартии. Что же теперь будет делать Маттео Ренци? Покинет ли он пост председателя партии или наоборот возглавит оппозицию в новом парламенте Италии?
Пока у наблюдателей больше вопросов, чем ответов.