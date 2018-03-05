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Великобритания

Новый скандал в мире велогонок: Уиггинса обвинили в допинге

Комитет по спорту британского парламента пришел к выводу, что Брэдли Уиггинс употреблял допинг во время "Тур де Франс" в 2012 году

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Новый скандал в мире велогонок: Уиггинса обвинили в допинге

Новый скандал в мире велогонок: Уиггинса обвинили в допинге
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Известного британского велогонщика Брэдли Уиггинса обвиняют в применении допинга. Комитет по спорту британского парламента пришел к выводу, чьл спортсмен употреблял кортикостероиды, сообщает Reuters.

Сам пятикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира обвинения отвергает. "Когда людей обвиняют в том, что они не совершали, то это вызывает глубокое сожаление, - написал Уиггинс в "Твиттере". - Я категорически отвергаю утверждения в применении запрещенных препаратов".

Согласно данным расследования, Уиггинс применял допинг, в частности, в 2012 году во время участия в "Тур де Франс". Он стал первым британцем, одержавшим победу в этой престижной веломногодневке.

Также следователи пришли к выводу, что чемпион в целом злоупотреблял так называемыми терапевтическими исключениями (TUE). Это позволило ему получать некоторые запрещенные препараты для более быстрого восстановления физической формы.

Команда Sky, за которую выступал Уиггинс, в ответном заявлении, опубликованном на сайте команды, решительно отвергает все обвинения в свой адрес и в адрес спортсмена.

28 декабря 2016 года Брэдли Уиггинс объявил о завершении карьеры.