Известного британского велогонщика Брэдли Уиггинса обвиняют в применении допинга. Комитет по спорту британского парламента пришел к выводу, чьл спортсмен употреблял кортикостероиды, сообщает Reuters.
Новый скандал в мире велогонок: Уиггинса обвинили в допинге
Комитет по спорту британского парламента пришел к выводу, что Брэдли Уиггинс употреблял допинг во время "Тур де Франс" в 2012 году
Новый скандал в мире велогонок: Уиггинса обвинили в допинге
Сам пятикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира обвинения отвергает. "Когда людей обвиняют в том, что они не совершали, то это вызывает глубокое сожаление, - написал Уиггинс в "Твиттере". - Я категорически отвергаю утверждения в применении запрещенных препаратов".
Согласно данным расследования, Уиггинс применял допинг, в частности, в 2012 году во время участия в "Тур де Франс". Он стал первым британцем, одержавшим победу в этой престижной веломногодневке.
Также следователи пришли к выводу, что чемпион в целом злоупотреблял так называемыми терапевтическими исключениями (TUE). Это позволило ему получать некоторые запрещенные препараты для более быстрого восстановления физической формы.
Команда Sky, за которую выступал Уиггинс, в ответном заявлении, опубликованном на сайте команды, решительно отвергает все обвинения в свой адрес и в адрес спортсмена.
28 декабря 2016 года Брэдли Уиггинс объявил о завершении карьеры.