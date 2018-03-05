Цветы и сладости для крокодилов

В Пакистане на фестивале, известном под названием "Сидди Мела", крокодилов кормят сладостями и украшают гирляндами из цветов. Праздник, который проводят представители этнической группы сидди, проходит вблизи храма Мангопир в пригороде Карачи. Впервые с 2009 года (из-за нестабильной ситуации в регионе) фестиваль проходит в полном трехдневном формате. Крокодилы живут в пруду у храма, за ними уже на протяжении нескольких веков ухаживают поколения одной и то же семьи. Сидди происходят из бантуязычных народов Восточной Африки. Сидди верят, что крокодилы служат воплощением святого, который в 13 веке основал в этом регионе суфийский орден.