На пути экономики Евросоюза вновь горит зеленый свет, но картину портит серьезная неопределенность: это Брексит. Его тема ожидаемо стала основой дискуссии на встрече европейских работодателей в Брюсселе. Ассоциация Businesseurope отмечает свое 60-летие. Но юбилей проходит в атмосфере неопределенности.
Брексит создает неопределенность для бизнеса
Брексит и бизнес: на брюссельском форуме ассоциации Businesseurope промышленники и предприниматели ЕС обеспокоены неопределенностью Лондона
Брексит создает неопределенность для бизнеса
Европейские боссы смотрят на Великобританию. Президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф сожалеет о неопределенности британских властей. Лондон не хочет следовать норвежской, швейцарской или канадской модели.
"Сложно начинать новое соглашение с ноля, если перед вами нет примера, из которого вы что-то можете взять, а что-то не брать. - говорит он. - Поэтому мой совет: возмите соглашение ЕС с Канадой, выбросьте из него то, что вам не нравится, и добавьте что хотите. Это единственный шанс решить проблему в столь короткое время".
На форуме также выступил главный переговорщик ЕС по Брекситу Мишель Барнье. Он призвал всех европейцев к единству в этот период неопределенности.
"Оставайтесь едины, чтобы готовиться вместе, потому что перед всеми встают примерно одни и те же проблемы, - сказал он Euronews. Оставайтесь едины для сохранения того, что составляет наш общий социальный и экономический капитал — единого рынка".
Как раз единый рынок — причина британской неопределенности: Он — главное, за что цепляются британцы, уходя из ЕС.