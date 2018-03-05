Спасательная операция в Альпах

Во Франции сразу в нескольких департаментах ведутся активные спасательные операции. В течение выходных целая серия лавин в Альпах и Пиренеях унесла жизни как минимум девятерых человек. Группа спасателей из Анси на востоке страны отправляется на поиски пропавших в Верхней Савойе лыжников и туристов. У них минимум информации о местоположении оказавшихся в снежной ловушке людей. Неблагоприятные погодные условия осложняют спасательную операцию. Вертолет даже не может приземлиться, если на склоне удается обнаружить человека. А на ночь поиски приходится приостанавливать. В среднем за день экипаж совершить до 15 вылетов.