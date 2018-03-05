Колонна из 46 грузовиков с продовольствием и медикаментами въехала в осажденный пригород Дамаска Восточную Гуту. Передача груза, рассчитанного на 25 тысяч жителей заблокированного района, проходит при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон.
Гуманитарная помощь в Восточной Гуте
Колонна из 46 грузовиков с продовольствием и медикаментами прибыла в осажденный пригород Дамаска Восточную Гуту.
Гуманитарная помощь в Восточной Гуте
Координатор управления гуманитарной помощи ООН в Сирии (UNOCHA) Али аз-Заатари сообщил, что в момент проезда колонны по гуманитарному коридору были слышны взрывы снарядов и выстрелы. Он отметил: "Нам удалось договориться о том, что на распределение помощи потребуется от 12 до 16 часов, вместо пяти часов, предусмотренных гуманитарной паузой. На разгрузку уйдет много времени, поэтому мы сможем покинуть окрестности Думы уже поздно ночью".
Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе проверки груза сотрудники правительственной инкспеции изъяли две трети медицинских средств, включая хирургические материалы. Наблюдатели отмечают, что таким образом сирийские власти хотят удостовериться, что помощь не достанется раненым вооруженные повстанцам.