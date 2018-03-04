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Италия

Итальянские выборы: что произошло?

Левые (Ренци) терпят поражение, правые (Сальвини-Берлускони) впереди в качестве коалиции, "Движение 5 звёзд" - наиболее сильная отдельно стоящая партия

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Итальянские выборы: что произошло?

Итальянские выборы: что произошло?
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Итальянцы в воскресенье проголосовали на выборах в Сенат и Палату депутатов парламента страны. Горячие темы, которые легли в основу партийной борьбы в ходе предвыборной агитации: вопросы иммиграции, высокий уровень безработицы и проблемы в экономике.

Что произошло на выборах в воскресный вечер?

1. В Италии нет партии большинства

Согласно последним данным подсчёта голосов, ни одна партия не набрала большинства (40%), необходимого для формирования правительтства.

2. Сильные позиции борцов с традиционными элитами

Позиции анти-эстеблишмента на выборах представляют как "Движение 5 звёзд", так и евроскептики из "Лиги Севера". В целом позиции этих партий значительно сильнее, чем позиция сторонников единой Европы и евро-зоны.

Наиболее сильная отдельно стоящая партия - "Движение 5 звёзд", а самая крупная партия коалиции правоцентристов - "Лига Севера".

3. Единство правоцентристов

В альянс правого центра входят партия Сильвио Берлускони "Вперёд, Италия!", "Лига Севера" и менее известные блоки "Братья Италии" и "Мы за Италию". Коалиция этих партий набрала около 37% голосов.

4. Левоцентристы сдают позиции

Согласно последним прогнозам, коалиция левоцентристов потерпела на выборах поражение. Это голосование стало для многих итальянцев протестным: беднеющие регионы голосуют против элит, недовольные миграционными потоками - против проевропейских партий.

5. What next?

По результатам выборов итальянский парламент скорее всего не сможет сформировать кабинет. Следующая сессия назначена на 23 марта, а переговоры по кандидатуре премьера и распределению кресел в правительстве начнутся не ранее апреля.