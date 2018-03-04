Согласно различным источникам, от 25 до 40% территории Восточной Гуты находятся под контролем сирийских правительственных войск. Бои и обстрелы не прекращаются.
Восточная Гута: выжженная земля?
Сирийских военных обвиняют в следовании тактике «выжженной земли» в Восточной Гуте
Восточная Гута: выжженная земля?
Западные источники говорят о катастрофической гуманитарной ситуации: несмотря на заявления Совета Безопасности ООН и российского руководства, ни один гуманитарный конвой так и не вошёл в Восточную Гуту, а оттуда эвакуировались лишь несколько человек. Так, в воскресенье в ООН сообщили, что автоколонна с продовольствием не смогла войти в город.
Сирийских военных обвиняют в массированных ударах по жилым кварталам и намеренном следовании тактике «выжженной земли».
Спутниковые снимки французского агентства демонстрируют, как сообщается, различные районы Гуты до и после начала масштабных боевых действий.
В свою очередь, Дамаск обвиняет боевиков в том, что они всячески препятствуют мирным жителям — вводят комендантский час на время действия гуманитарных пауз или просто угрожают физической расправой, снайперы и миномётчики ведут огонь по выделенным коридорам эвакуации.