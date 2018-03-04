За сохранение выплат на общественное телерадиовещание проголосовали почти 72 процента избирателей. На референдум был вынесен вопрос о сборах, которые составляют примерно 500 долларов в год на домохозяйство. Во всех кантонах противники реформы оказались в меньшинстве.
Кантоны готовы платить за общественное ТВ
Инициатива об отмене сборов не прошла общегосударственный референдум
Кантоны готовы платить за общественное ТВ
После обнародования результатов голосования гендиректор Швейцарской национальной телерадиокомпании Жиль Маршан заявил о пользе прошедшего референдума:
«Дебаты об общественном телевидении открыли для нас много перспектив. Парадоксальным следствием этого голосование стало то, что радикальная инициатива помогла нам провести очень сложные дебаты об общественном вещании, его роли и финансировании. Критика часто приносит пользу и мы её услышали».
Сторонники реформы настаивали на праве каждого человека платить лишь за то, что он смотрит. Дело в том, что из сборов на общественное телевидения финансируются редакции на всех четырёх государственных языках.
Противники отмены платежей говорили о необходимости сохранить такой порядок ради языкового и культурного разнообразия: ведь из-за нехватки средств может быть прекращено вещание на итальянском и ретороманском.