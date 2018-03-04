Кантоны готовы платить за общественное ТВ

За сохранение выплат на общественное телерадиовещание проголосовали почти 72 процента избирателей. На референдум был вынесен вопрос о сборах, которые составляют примерно 500 долларов в год на домохозяйство. Во всех кантонах противники реформы оказались в меньшинстве.