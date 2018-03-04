В Германии возрождается «большая коалиция»

Канцлер Ангела Меркель теперь сможет сформировать новый кабинет министров. 2/3 членов Социал-демократической партии в ходе голосования поддержали восстановление «большой коалиции». Лидер СДПГ Олаф Шольц признал, что для партии это было непростое решение: «Последние недели партия открыто и прозрачно обсуждала последствия соглашения о коалиции. Это были важные и напряжённые дебаты, в которых приняли участия очень многие члены СДПГ».