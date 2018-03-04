Канцлер Ангела Меркель теперь сможет сформировать новый кабинет министров. 2/3 членов Социал-демократической партии в ходе голосования поддержали восстановление «большой коалиции». Лидер СДПГ Олаф Шольц признал, что для партии это было непростое решение: «Последние недели партия открыто и прозрачно обсуждала последствия соглашения о коалиции. Это были важные и напряжённые дебаты, в которых приняли участия очень многие члены СДПГ».
В Германии возрождается «большая коалиция»
Социал-демократическая партия согласилась на восстановление сотрудничества с блоком ХДС/ХСС
В Германии возрождается «большая коалиция»
Наиболее ярыми противниками возвращения в коалицию среди социал-демократов были представители молодёжного крыла партии. С уходом в оппозицию они связывали надежды на обновление СДПГ. Теперь, по словам лидера молодежного крыла Кевина Кюнерта, они будут критически оценивать работу кабинета министров:
«Мы будем внимательно следить за работой правительстве и постараемся добиться того, чтобы все прозвучавшие обещания обернулись конкретными политическими решениями. И мы будем требовать, чтобы политические дебаты наконец вернулись в эту партию и в этот союз».
Тем временем, в ХДС празднуют победу: затянувшийся политический кризис закончен. Лидер партии и канцлер Германии Ангела Меркель в твиттере поздравила СДПГ и выразила надежду на продолжительное сотрудничество.
Благодаря достигнутым договорённостям Ангела Меркель может остаться у власти ещё на четыре года. СДПГ должен достаться портфель министра финансов.