В Швейцарии проходит референдум об обязательных сборах в пользу национальной вещательной корпорации SBC. Ежегодно каждое домовладение платит примерно по 500 долларов за теле- и радиосигнал. Теперь избирателям предлагают отказаться от этой практики.
Кто заплатит за телевидение Швейцарии
Кантоны решают судьбу вещания на национальных языках
Кто заплатит за телевидение Швейцарии
Сложность заключается в том, что собранные с жителей кантонов средства идут на финансирование вещания на всех национальных языках: немецком, французском, итальянском и ретороманском. Противники реформы говорят о необходимости сохранить языковое разнообразие: ведь редакции, которые вещают на менее популярных языках, без обязательных платежей неизбежно столкнутся с нехваткой финансирования. Сторонники отмены сборов настаивают на праве каждого человека платить лишь за то, что ему действительно нужно.