Ушёл из жизни легендарный британский легкоатлет и врач-невролог сэр Роджер Баннистер, пробежавший "милю столетия". В августе 1954 года на Играх содружества в Ванкувере он впервые в истории спорта пробежал одну милю (около 1600 метров) за 3 минуты 59 секунд. В забеге он преодолел "четырехминутный барьер" — результат, считавшийся недостижимым в то время.
Умер покоритель "мили столетия"
В Оксфорде в возрасте 88 лет скончался легендарный легкоатлет Роджер Баннистер.
Умер покоритель "мили столетия"
После окончания спортивной карьеры Баннистер продолжил учебу в Окфорсдском университете и затем работал директором Национальной клиники по нервным заболеваниям в Лондоне.
Роджер Баннистер скончался в возрасте 88 лет в собственном доме в Оксфорде. В 2011 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона.
Слова соболезнования выразила премьер-министр Тереза Мэй: она назвала Роджера Баннистера символом британского спорта.