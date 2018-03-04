В Познани по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва бытового газа в жилом доме. Трагедия произошла рано утром по местному времени. Число пострадавших превышает двадцать человек, из них несколько находятся в тяжёлом состоянии.
Взрыв газа в жилом доме
В Познани обрушилась часть дома, есть погибшие
Взрыв газа в жилом доме
На месте работают боле 160 спасателей и три десятка пожарных расчётов. Полностью разрушена секция из четырёх квартир. Специалисты опасаются обрушения всего фасада.
Всего в доме жили около 40 человек. О восстановлении здания инженеры не говорят. Местные власти сообщили, что жильцам предоставлено временное пристанище минимум на две недели, дальше будет поставлен вопрос об окончательном переезде.
Причина трагедии пока неизвестна.