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Польша

Взрыв газа в жилом доме

В Познани обрушилась часть дома, есть погибшие

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Взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа в жилом доме
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AP/TVN
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В Познани по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва бытового газа в жилом доме. Трагедия произошла рано утром по местному времени. Число пострадавших превышает двадцать человек, из них несколько находятся в тяжёлом состоянии.

На месте работают боле 160 спасателей и три десятка пожарных расчётов. Полностью разрушена секция из четырёх квартир. Специалисты опасаются обрушения всего фасада.

Всего в доме жили около 40 человек. О восстановлении здания инженеры не говорят. Местные власти сообщили, что жильцам предоставлено временное пристанище минимум на две недели, дальше будет поставлен вопрос об окончательном переезде.

Причина трагедии пока неизвестна.

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