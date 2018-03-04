В Лос-Анджелесе завершается подготовка к церемонии вручения кинопремии «Оскар». Среди претендентов на золотые статуэтки — российский режиссёр Андрей Звягинцев. Его лента «Нелюбовь» попала в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».
«Оскар»: красная дорожка уже расстелена
В кинотеатре «Долби» этим вечером ждут наиболее выдающихся деятелей американского кинематографа
«Оскар»: красная дорожка уже расстелена
Уже известно, кто получит почётную награду за особые достижения в кинематографе — это режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту. Что касается потенциальных обладателей «Оскара» за «Лучший фильм года», — то в этом списке девять названий. Среди них — «Дюнкерк», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга» и сатирический фильм ужасов «Прочь».
Последняя кинолента накануне вручения «Оскаров» стала обладателем главной премии в сфере независимого кино – Independent Spirit Awards. Фильм «Прочь» представляют как памфлет против расизма и нетерпимости. В своём выступлении после вручения награды режиссёр Джордан Пил заявил, что «правда является самым могущественным оружием против лжи в этом мире».