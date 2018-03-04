В Италии полным ходом идёт голосование на парламентских выборах, которые в нескольких регионах совмещены с местными.
Берлускони не стал смотреть
Голосование на выборах в Италии не обошлось без инцидентов: Сильвио Берлускони встретила активистка Femen
Берлускони не стал смотреть
К полудню свои голоса отдали все ведущие претенденты на победу.
Участие Сильвио Берлускони не обошлось без скандального происшествия: сторонница движения Femen взобралась прямо на стол с документами. Её лозунг — «Время вышло!», который активистки использовали во время кампании против сексизма и сексуальных домогательств.
Подобные обвинения периодически выдвигают и в адрес самого Берлускони.
81-летний политик разглядывать активистку не стал, немедленно отвернулся и покинул комнату. Позже он так и сообщил журналистам — что ничего не видел, и прокомментировать, соответственно, не может.
Аналогичный инцидент с участием Femen и Берлускони произошёл и на прошлых выборах, в 2013 году.
Блок Берлускони из нескольких движений правого спектра, считается одним из главных претендентов на победу. Сам экс-премьер вновь возглавить правительство не сможет из-за судимости. Вероятным премьером от правоцентристов, в случае их победы, называют Антонио Таяни.
Главным конкурентом правых считаются популисты из «Движения пяти звёзд», которые недавно сменили лидера. Однако из непримиримая политика может помешать им сформировать правящую коалицию .
Левых политологи считают слишком раздробленными для того, чтобы достичь значимых результатов. Однако экс-премьер Маттео Ренци — которого, в частности, и обвиняют во внесении разлада в левые ряды — решительно настроен на победу.