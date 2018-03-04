Всеобщие парламентские выборы стартовали в Италии. Ровно в 7 утра по местному времени по всей стране открылись избирательные участки. Право голоса на выборах депутатов нижней палаты парламента имеют более 46 с половиной миллиона граждан, достигших 18 лет. Для избрания депутатов Сената (верхней палаты) к урнам приглашены итальянцы в возрасте от 25 лет. А это - почти 43 миллиона избирателей.
Парламентские выборы начались
Итальянские граждане выбирают депутатов обеих палат парламента. К урнам приглашены свыше 40 миллионов избирателей.
Парламентские выборы начались
«Это очень волнительное событие. На мой взгляд, в нашей стране очень много популистских движений. Даже слишком. Этим мы обеспокоены», – говорит эта женщина.
«Реальные перемены могут наступить только в том случае, если правы или левые, правоцентристы или левоцентристы получат большинство голосов», - уверен прохожий.
«В последние несколько лет мы не наблюдали каких-либо больших изменений. Я надеюсь, что избиратели примут к сведению то состояние, в котором находится Италия. Только тогда что-то и правда может поменяться», - считает этот итальянец.
Голосование завершится в 23.00. Далее последует подсчет бюллетеней. Первые официальные результаты станут известны ближе к утру понедельника. А пока предсказывать их не берутся даже аналитики. По данным последних опросов, вплоть до наступления дня голосования треть итальянских избирателей не могла определиться с выбором.