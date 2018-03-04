Парламентские выборы начались

Всеобщие парламентские выборы стартовали в Италии. Ровно в 7 утра по местному времени по всей стране открылись избирательные участки. Право голоса на выборах депутатов нижней палаты парламента имеют более 46 с половиной миллиона граждан, достигших 18 лет. Для избрания депутатов Сената (верхней палаты) к урнам приглашены итальянцы в возрасте от 25 лет. А это - почти 43 миллиона избирателей.