Граждане Италии выбирают депутатов обеих палат парламента. По данным МВД страны, явка к полудню по местному времени превысила 19%-ю отметку. Для сравнения, на парламентских выборах 2013 года к этому часу она составляла менее 15%.
Итальянцы делают выбор
К полудню по местному времени явка избирателей на парламентских выборах в Италии составила почти 20%.
Итальянцы делают выбор
Однако наблюдатели утверждают, что от голосования воздержится немалое число итальянцев - в основном, представителей молодого поколения.
"Я не иду голосовать, потому что не вижу на то причин. Все партии одинаковы", - комментирует своё нежелание участвовать в волеизъявлении этот прохожий.
"Я хочу проголосовать и тем самым сказать то, что думаю. Но окончательное решение пока не принято. Меня терзают сомнения. Я дала себе ещё пять минут на раздумья", - говорит эта женщина.
Пока одни определяются с выбором, другие – выстраиваются в очереди, чтобы исполнить свой гражданский долг, как, например, на некоторых избирательных участках в Милане и Риме.
С места событий передаёт корреспондент Euronews Джиола Сальватори: "Пожалуй, сегодня как никогда в итальянском обществе наблюдается разделение на тех граждан, которые верят в то, что народные избранники способны изменить ситуацию в стране, и тех, кто уже не питает никаких надежд".