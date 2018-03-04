На песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в столице Португалии, Эстонию будет представлять русскоязычная оперная певица Элина Нечаева.
Русскоязычная певица представит Эстонию на "Евровидении"
Оперная певица Элина Нечаева победила в национальном отборочном конкурсе и поедет в Португалию с песней на итальянском языке.
Русскоязычная певица представит Эстонию на "Евровидении"
Она стала победительницей эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul ("Эстонская песня"). В Лиссабоне исполнительница выступит с песней La forza ("Сила") на итальянском языке. Композиция сочетает в себе оперную и электронную музыку. Слова к песне Элина написала вместе с Ксенией Кучуковой.
Элина Нечаева родилась в 1991 году. В 2016 году она окончила Эстонскую академию музыки и театра, где обучалась классическому вокалу.
В конкурсе в Лиссабоне примут участие представители 42 стран. Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.