Правительственные силы Башара Асада усилили обстрелы позиций повстанцев в Восточной Гуте.
Восточная Гута: бои идут, жертв всё больше
Под контролем правительственных войск находится 10% территории анклава. ООН обнародовала данные о жертвах среди мирного населения Восточной Гуты.
Восточная Гута: бои идут, жертв всё больше
Под контролем войск находится уже 10% территории анклава, сообщает «Сирийская обсерватория прав человека».
Зону боевых действий спешно покидают местные жители, перебираясь ближе к центру региона. Бои в осаждённом пригороде Дамаска не утихают, несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении огня.
С февраля, по данным Организации Объединённых Наций, жертвами наземной и воздушной операций стали около 600 человек, в том числе дети. 2000 – получили ранения.
В нарушении перемирия и Дамаск, и Москва, обвиняют группировку «Джебхат ан-Нусра». В воскресенье вновь была сорвана гуманитарная пауза. По информации Центра по примирению враждующих сторон, боевики ввели для местного населения комендантский час. Жителям запрещено пересекать гуманитарный коридор под страхом расправы.